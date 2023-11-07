Zonguldak’ta hırsızlık zanlıları jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından il merkezinde bölgesinde önleyici kolluk devriyesi devriyesi esnasında yol kenarında duran bir aracın etrafında 4 kişinin şüpheli hareketler sergilemesi sonucu, araç çevresi ve yol kenarında bulunan ormanlık alanda yapılan kontrolde, siyah poşet içerisine konulmuş bandrollü 25 adet teneke kutu alkol, 1 adet cam şişe alkolün olduğu tespit edildi. Bölgede ki tekel bayii işletmecileriyle yapılan görüşmelerde; bir tekel bayiinin önündeki dolabın kilitlerinin kırılarak kapılarının açık olduğunun, 25 adet teneke kutu alkolün ve 1 cam şişe alkolün eksik olduğunun beyan edilmesi üzerine, gerekli Adli işlemlere başlanarak şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2’si ifadesi alınarak serbest bırakıldı diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.