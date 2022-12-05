Aydın’ın Didim ilçesinde hırsızlık suçundan yakalanarak cezaevine gönderilen şüphelinin evinde parçalanmış motosiklet ve çok sayıda motosiklet parçaları ele geçirildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde hırsızlık suçundan yakalanarak cezaevine gönderilen şüphelinin evinde parçalanmış motosiklet ve çok sayıda motosiklet parçaları ele geçirildi.

Olay, Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri hırsızlık suçundan aranan M.T.E isimli şahsı yakaladı. Yakalanarak cezaevine teslim edilen şahıs ile ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucu şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramada 1 adet kullanıma hazır şase numarası silinmiş motosiklet, 1 adet parçalanmış ve şase numarası silinmiş motosiklet iskeleti, 1 adet çalıntı kaydı bulunan motosiklete ait plaka ile çeşitli motosiklet parçaları ele geçirildi.