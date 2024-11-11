Gaziantep’te hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

SANKO Üniversitesi’nde Atatürk’ü anma töreni düzenlendi SANKO Üniversitesi’nde Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha