Gaziantep’te hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha