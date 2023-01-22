Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.K. (20), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. F.K., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her gün gittiği fındıklıktan dönmeyince ekipler seferber oldu

Her gün gittiği fındıklıktan dönmeyince ekipler seferber oldu

Kocaeli’de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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