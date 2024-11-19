Aksaray’da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri hırsızlık suçundan aranan S.Ö. isimli şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın izini süren JASAT ekipleri yaptığı çalışmayla şüphelinin yerini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler Aksaray merkezde bir ikamete yönelik yaptığı operasyonda şüpheliyi yakaladı. Hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.