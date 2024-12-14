Afyonkarahisar’da hırsızlık suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde F.C., isimli şahsın adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.