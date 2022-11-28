Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde aranan şahısların yakalanması maksadıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında; ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 18 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan G.M. yakalandı.

İşlemleri tamamlanan G.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.