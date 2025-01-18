Adıyaman’da hakkında hayvan hırsızlığından 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs Iğdır’da tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından büyük ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y. isimli şahıs, Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda yakalanarak Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.