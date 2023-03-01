Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.İ. (26) ile 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.G.B. yakalandı. İfadeleri alınan hükümlüler, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Başkan Muzaffer Bıyık: "Kentsel dönüşümde her türlü kolaylığı sağlayacağız"

Başkan Muzaffer Bıyık: "Kentsel dönüşümde her türlü kolaylığı sağlayacağız"

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