Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

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Kocaeli’de, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Kandıra’da bir şahıs hırsızlık suçundan yakalandı. 17 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan G.Ç. (39), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.