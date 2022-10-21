Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Kocaeli’de, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Kandıra’da bir şahıs hırsızlık suçundan yakalandı. 17 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan G.Ç. (39), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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