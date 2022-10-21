Kocaeli’de, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Kandıra’da bir şahıs hırsızlık suçundan yakalandı. 17 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan G.Ç. (39), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Denizi kirleten gemiye 795 bin 175 lira ceza

Denizi kirleten gemiye 795 bin 175 lira ceza

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