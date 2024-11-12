Gaziantep’te hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.K. isimli şahıs saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yürütülen titiz planlama takip sonucunda hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.K. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha