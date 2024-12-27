Gaziantep’te hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ”Hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.