Aydın’ın Efeler ilçesinde 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan genç kadın polisten kaçamadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın huzuru için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İzmir Bulvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde farklı kimlik beyan eden D.U. isimli genç kadın ekiplerin dikkatinden kaçamadı. Yakalanan şüphelinin nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali olmak üzere 4 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 12 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli kadın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.