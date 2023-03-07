Denizli’nin Buldan ve Honaz ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için bir çok adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, hırsızlık şüphelilerini evlerinden teker teker topladı.

Denizli’nin Buldan ve Honaz ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için bir çok adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, hırsızlık şüphelilerini evlerinden teker teker topladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faaliyetlerini ara vermeden devam ettiriyor. Kentte huzur ve güveni sağlamak adına suçlulara geçit vermeyen JASAT, Buldan ilçesi ve Honaz ilçelerinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesindeki şüpheli evlere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan faaliyete Honaz ve Buldan ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerde dahil oldu.

Hırsızlar toplandı

Mahalledeki bir çok eve giren jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamada hırsızlığı gerçekleştiren 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Teker teker karakola götürülen şüphelilerin ifadesi alacak olan jandarma ekipleri, böylelikle bir olayı daha aydınlatmış oldu.