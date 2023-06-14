Karabük’te hırsızlık olaylarının önlenmesi için yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ve Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde K.B., M.Ş., M.B., B.Ö., A.G., İ.Y., H.T., F.A., E.U. ve E.K isimli şahıslar gözaltına alınırken firari olan M.D.’yi yakalama çalışmaları sürüyor. İkamette yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet cep telefonu, 3 adet televizyon ve tıraş makinesi ele geçirildi.

"Hırsızlık" başta olmak üzere "yağma", "tefecilik", "fuhşa aracılık etme", "uyuşturucu madde ticareti" gibi suçları işlediği belirlenen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.B., M.Ş., M.B., B.Ö., H.T., F.A., E.U. ve E.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.G. ile İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.