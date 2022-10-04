Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, gece saatlerinde hırsızlık için bulunduğu iş yerinin çatısından düşerek yaralanan şüpheli, sabah saatlerinde iş yeri sahibi tarafından yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, gece saatlerinde hırsızlık için bulunduğu iş yerinin çatısından düşerek yaralanan şüpheli, sabah saatlerinde iş yeri sahibi tarafından yakalandı.

Olay, 3 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar gecesi M.Ö., hırsızlık yapmak için bir iş yerinin çatısına çıktı. Şüpheli, çatıda gezindiği sırada atermitin kırılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten iş yerinin atölye kısmına düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen M.Ö. çaresizce iş yerinin açılmasını bekledi.

İş yerini açınca hırsızı yerde yatarken gördü

Sabah saatlerinde işyerini açan işyeri sahibi Hasan Tahsin Kulakçı gördüğü manzara karşısına şaşkına döndü. İçeri girdikten sonra etrafı kontrol eden işyeri sahibi işyerinin arka tarafında bulunan atölye kısmında bir kişinin yerde yattığını gördü. Ne olduğunu anlamaya çalışan Hasan Tahsin Kulakçı yerde yatan kişinin hırsız olduğunu ve çatı kısmında bulunan atermitin kırılarak içeri düştüğünü fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli ameliyata alınırken, iş yeri sahibi Kulakçı da M.Ö.’den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.