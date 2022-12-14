Eskişehir’de güvercin çalmak için girdiği evin sahibi 44 yaşındaki Hüseyin Pınar’ı öldüren ve polis ekiplerinin bin 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalanan 19 yaşındaki şüpheli, 6 arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de güvercin çalmak için girdiği evin sahibi 44 yaşındaki Hüseyin Pınar’ı öldüren ve polis ekiplerinin bin 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalanan 19 yaşındaki şüpheli, 6 arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

10 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak’ta meydana gelen olayda, Hüseyin Pınar’a ait müstakil eve hırsız girdi. Evin çatısında bulunan güvercinleri çalmak isteyen 19 yaşındaki şüpheli Neşat T., karşılaştığı evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Pınar’a tabanca ile 3 el ateş etti. Mermilerin hedefi olan Hüseyin Pınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Neşat T.’nin saklandığı ev, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bin 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından tespit edildi. Şüphelinin saklandığı Fevziçakmak Mahallesi’ndeki eve Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyon düzenledi. Operasyonun ardından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgilisi olduğu tespit edilen 6 kişinin de gözaltına alınmasıyla, emniyetteki işlemleri tamamlanan Neşat T.’nin de içinde bulunduğu toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.