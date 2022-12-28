İzmir’in Konak ilçesinde bir iş yerinin deposuna hırsızlık amacıyla giren şüpheli, 3 dakika içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Karşısında polisi gören şüpheli neye uğradığını şaşırdı.

İzmir’in Konak ilçesinde bir iş yerinin deposuna hırsızlık amacıyla giren şüpheli, 3 dakika içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Karşısında polisi gören şüpheli neye uğradığını şaşırdı.

Olay, akşam saatlerinde Konak Vergi Dairesi deposunda meydana geldi. Hırsızlık yapmak amacıyla depoya girdiği öğrenilen Y.T. daha sonra deponun kapısını kapattı. Şüphelinin içeri girdiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine 3 dakika içinde olay yerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Depoya girdikten kısa bir süre sonra karşısında polis ekiplerini gören şüpheli neye uğradığını şaşırdı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.T., işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.