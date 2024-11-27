Trabzon’un Maçka ilçesinde hırsızlık şüphesi üzerine yapılan baskında ele geçirilenler İlçe Jandarma Komutanlığı’nın bahçesini doldurdu. Evlerden çıkan 100’ün üzerindeki çalıntı malzeme arasında tüfekten fotokapana, beyaz eşyadan ayı savara çok sayıda eşya dikkat çekerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timlerince Maçka ilçesinin Kiremitli mahallesinde 5 ayrı adreste meydana gelen evden hırsızlık olaylarının fail ve faillerinin yakalanması maksadıyla yapılan araştırmada, ilçenin Yukarıköy mahallesinde 6 evde, Yeşiltepe mahallesinde bir evde, Sukenarı Mahallesinde bir evde olmak üzere toplamda 13 evde hırsızlık olayının aydınlatılmasını sağladı. A.Ö., O.B. ve İ.B. isimli şahıslar olayın şüphelileri olarak tespit edilirken, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden A.Ö., O.B., İ.B. isimli şüpheli şahısların ev ve depolarında yapılan aramada 3 adet tüfek, bir adet kurusıkı tabanca, fişek, 4 adet cep telefonu, 2 adet fotokapan, fotoğraf makinesi, 3’er adet buzdolabı ve çamaşır makinesi, ocak, fırın, 12 tane televizyon, bilgisayar monitörleri, ısıtıcılar, oto teypleri, ütüler, elektrikli süpürgeler, tüpler, ayı savar makineler ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Çalıntı malzemeler Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde sahiplerine teslim edilmek üzere sergilenirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.