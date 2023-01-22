Denizli’de inşaat malzemelerini ve işçilerin araçtaki eşyalarını çalıp hurdalığa götüren 3 hırsız, saklandıkları yerde yakalandı.

Denizli’de inşaat malzemelerini ve işçilerin araçtaki eşyalarını çalıp hurdalığa götüren 3 hırsız, saklandıkları yerde yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir inşaattaki malzemeleri ve çalışan işçilerin araçtaki eşyalarının çalınması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızların geldikleri aracı belirleyen ekipler, İncilipınar Mahallesinde araç ve E.P. ile M.A.’yı yakaladı. Şüphelilerden aldıkları ifadeler doğrultusunda çalışmalarını genişleten ekipler, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesindeki hurdalıkta çalınan malzemeleri buldu. K.P. isimli bir kişiyi daha yakalayan ekipler, toplamda 3 şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, olaya karıştığı değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.