Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde demir kesme makasıyla iş yerinin asma kilidini kırarak kablo çalan kapüşonlu 3 şüpheliden 2’si jandarma ekiplerince yakalandı. 2 şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde demir kesme makasıyla iş yerinin asma kilidini kırarak kablo çalan kapüşonlu 3 şüpheliden 2’si jandarma ekiplerince yakalandı. 2 şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinden yaklaşık 400 metre elektrik kablosu çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmada iş yeri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, asma kilidi demir kesme makasıyla kırarak içeri girip, hırsızlık olayını gerçekleştiren, kapüşonlu 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden B.T. ve F.Y. yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimliği belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.