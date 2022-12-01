Büyükçekmece’de yaşlı adamın kredi çekip borçla aldığı 4 çuval ceviz dakikalar içerisinde hırsızlar tarafından çalındı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, 6 bin 300 TL zararım olduğunu belirten Osman Şimşek, "Cevizlerimi bankadan kredi çekip almıştım borç olarak. 180 lira para kazanıyorum, zaten 60-70 lirası mazota gidiyor. Sabahtan akşama kadar pazar da bekliyorum kimseye muhtaç olmamak için" dedi.

Büyükçekmece’de yaşlı adamın kredi çekip borçla aldığı 4 çuval ceviz dakikalar içerisinde hırsızlar tarafından çalındı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, 6 bin 300 TL zararım olduğunu belirten Osman Şimşek, "Cevizlerimi bankadan kredi çekip almıştım borç olarak. 180 lira para kazanıyorum, zaten 60-70 lirası mazota gidiyor. Sabahtan akşama kadar pazar da bekliyorum kimseye muhtaç olmamak için" dedi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 21.00 sıralarında Çakmaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Şimşek isimli pazarda ceviz satan adam oturduğu apartmanın önüne aracını park etti. Durumu fırsat bilen 2 hırsız adamın park halindeki araca başka bir araçla yanaşarak bagaj kapağını açtı ve dakikalar içerisinde ceviz dolu çuvalları aracına yükledi. Apartmanın görevlisinin dışarıya çıkmasıyla hırsızlar cevizlerin tamamını çalamadan kaçtı. Cevizlerin piyasa değerinin 7 bin lira olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin araca yanaşması ve bagajı açtıktan cevizleri çalmaları görülüyor. Daha sonra da görevlinin dışarıya çıkmasıyla kaçmaları yer aldı.

Yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan Osman Şimşek, “Akşam saatinde cevizlerimi sattığım pazardan, saat 19.00’da kaldığım sitenin önüne aracımı park ederek eve gittim. Saat 20.51’de güvenlik görevlisi aracımın soyulduğunu söyledi. Hemen olay yerine gittiğimde cevizlerimin alındığını gördüm. Güvenlik kamerasına baktığımda bir çöp kamyonunu bekledikten sonra bagaj kapısını kırıp açtıktan sonra cevizlerimi almaya başladıklarını gördüm. Bunun ardından güvenlik görevlisi hırsızı fark ediyor ve dışarı çıkıyor. Onlar da fark edildikten sonra kaçıyorlar. 6 bin 300 TL zararım var. Bunu da bankadan kredi çekip almıştım borç olarak. 180 lira para kazanıyorum zaten 60-70 lirası mazota gidiyor. Sabahtan akşama kadar pazar da bekliyorum kimseye muhtaç olmamak için şerefimle kazanmak istiyoruz. Bir dakikada götürdüler” dedi.