Hatay’da Memleket Partisi tarafından il başkanlığı olarak kullanılan konteyner hırsızlar tarafından soyuldu. Geçmişte hırsızlar tarafından çalınan konteyner il başkanlığının hırsızların hedefi olmasına tepki gösteren Memleket Partisi Hatay İl Başkanı Halil Kılıç, “Hırsızlar özellikle Memleket Partisi’ne dadandılar” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketiyle birlikte Memleket Partisi’nin Hatay İl Başkanlığı binası da yıkılmış ve parti il başkanlığı olarak Antakya ilçesi otogar mevkisinde bulunan bir arazide bir konteyneri il başkanlığı olarak kullanmaya başlamıştı. Memleket Partisi’nin konteyner il başkanlığı yaklaşık 14 ay önce hırsızlar tarafından çalınmış ve konteyner polis ekipleri tarafından bulunarak İl Başkanı Halil Kılıç’a teslim edilmişti. Çalındığı noktada hizmetine devam eden konteyner parti binasına bu kez hırsızlar girdi ve eşyaları çaldı. İl başkanı Kılıç, polis ekiplerine durumu bildirdi ve konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yaşanan hırsızlık olaylarına tepki gösteren Başkan Kılıç, “Hırsızlar özellikle Memleket Partisi’ne dadandılar” ifadelerini kullandı.

“Burası Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı olarak kullandığımız konteynerimiz ve hırsızlar girmiş”

Hırsızların Memleket Partisi’ni hedef aldığını ifade Memleket Partisi İl Başkanı Kılıç, “Burası Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı olarak kullandığımız konteynerimiz ve hırsızlar girmiş. Hırsızlar içeriye pencereden girmişler. İçeriye girip malzemeleri almışlar, kırmışlar, dökmüşler ve zarar verip gitmişler. İçerideki eşyalar her siyasi partide olan masa ve sandalye gibi eşyaları çalmışlar. Hırsızlar elektrik ve su malzemeleri gibi işine ne yarayabiliyorsa onları alıp götürmüşler. Hırsızlık olayı dün oldu, emniyete gittik ve şikayetçi olduk. Yakalanmalarını istiyoruz. Çünkü bu devamlı tekerrür ediyor. Burada birkaç defa daha hırsızlık olayı oldu. Buranın güvenliğini nasıl sağlayacağız anlamadık. En son konteynerimizi komple alıp götürmüşlerdi. Sınırda bir yere bırakmışlardı ve onlar yakalandı. Bu konu hakkında mahkememiz zaten devam ediyor. Bu sefer içindeki eşyalara göz diktiler. Eşyalara bayağı zarar vermişlerdi. Polis ekipleri gelip parmak izi aldılar. Hırsızlar özellikle Memleket Partisi’ne dadandılar. Bize güvenli bir yer vermeleri için bir talebimiz olacak. Çünkü burada sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.