Adana’da atla gelen şüphelilerin DSİ’ye ait sulama kanalının korkulukları çalarak başka bir araca yüklendiği anlar cep telefonuyla anbean görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi’nde at ile gelen 2 şüpheli Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalının korkuluklarını sökmeye başladı. Bu anlar vatandaşların tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Şehrin ortasında yoldan geçen arabalara aldırış etmeden korkulukları söken şüpheliler başka bir araca yükledi. Korkulukları alan kişi ve şüpheliler atlarına binerek olay yerinden kaçtı.