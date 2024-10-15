Kayseri’de bisiklet ve motosiklet çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen bisiklet ve motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikleti çalan şahsın aynı zamanda 5 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.İ. (28), motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren şahsın ise T.A. (30) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alarak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meydana gelen hırsızlık olayları da güvenlik kamerasına yansıdı.