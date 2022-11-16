Niğde’de 23 faili meçhul hırsızlık olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Niğde’de 23 faili meçhul hırsızlık olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez, Çiftlik ve Bor ilçelerinde farklı tarihlerde yapılan 3’ü motosiklet hırsızlığı, 3’ü işyerinden hırsızlık, 1’i otodan hırsızlık, 14’ü evden ve bağdan hırsızlık, 2’si internet üzerinden dolandırıcılık olmak üzere 23 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 27 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.