Artvin’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda hırsızlık suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Artvin’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda hırsızlık suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Ardanuç Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ardanuç ilçesine bağlı Eşkinar ve Aydın köylerinde meydana gelen 2 farklı hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde söz konusu hırsızlık olaylarını M.K (22) ve H.U (19) isimli şahısların yaptığını tespit ederek, yaptığı operasyonla yakaladı.

Şahıslar yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan M.K’nin hırsızlık suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.