Adıyaman’ın Samsat ilçesinde ikametlerde hırsızlık yapan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. 3 Şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde ikametlerde hırsızlık yapan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. 3 Şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinin Uzuntepe Köyünde ikametlere girerek hırsızlık yapan şahıslara yönelik Samsat İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve JASAT (Jandarma dedektifleri) tarafından çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 3 adet klima çalan şahısların H.T., B.D ve M.K., olduğu tespit edildi. Adreslerinde yakalanan 3 şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Burada sorgulamaları tamamlanan 3 şahıs, daha sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.