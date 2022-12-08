Niğde’de jandarma dedektifleri tarafından farklı tarihlerde gerçekleşen 13 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Niğde’de jandarma dedektifleri tarafından farklı tarihlerde gerçekleşen 13 faili meçhul olay aydınlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Merkez, Çamardı, Ulukışla ve Bor İlçelerinde meydana gelen 6 evden hırsızlık, 1 mazot hırsızlığı, 1 kablo hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık, 1 işyerinden hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı, 1 trafik kazası sonucu taksirle yaralama ve 1 mala zarar verme olmak üzere 13 farklı faili meçhul olay aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 9 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 8 kişi ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.