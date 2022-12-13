Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kirencik Köyü’nde hırsız yada hırsızlar Almanya’da yaşayan bir kişinin evine girerek elektrikli aletleri çaldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kirencik Köyü’nde hırsız yada hırsızlar Almanya’da yaşayan bir kişinin evine girerek elektrikli aletleri çaldı.

Olay ilçeye bağlı Kirencik Köyü Orman mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Almanya’da yaşayan Sadettin Kızılboğa’nın önceki gün evine giren hırsız yada hırsızlar 1 adet 170’lik kesim motoru, 1 adet beton delici, 1 adet spiral motoru, 1 adet şarjlı delici ve anahtar takımlarını çantası ile birlikte çaldı. Durumu fark eden komşuları jandarmaya ihbarda bulundu. Köye gelen jandarma ekipleri evde incelemelerde bulunarak olay yerinden delil topladı. Jandarma ekipleri hırsız yada hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.