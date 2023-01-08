Mardin’in Nusaybin ilçesinde 3 kişi, girdikleri apartmanda bir dairenin kapısının önündeki akülü arabayı çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 3 kişi, girdikleri apartmanda bir dairenin kapısının önündeki akülü arabayı çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Arslan Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, girdikleri apartmanda kendi aralarında bir süre konuşan 3 kişiden küçük yaşlardaki bir çocuk, bir daire kapısının önündeki akülü aracı alarak asansöre bindi. Şüpheliler, apartmandan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.