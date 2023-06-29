Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı köylerde evlere giren hırsızlar, evlerde bulunan değerli eşyalarını çalarak kayıplara karıştılar.

Olay, Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Dereli mahallesinde bulunan iki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y.’ye ait iki katlı eve giren hırsızlar evde buldukları 4 kış lastiği ile bir su pompası ve domuzsavar aletlerini çaldılar. Diğer bir eve giren hırsızlar av tüfeği ve bir miktar para alarak kayıplara karıştılar. İlçe Jandarma ekipleri hırsızlık yapan şahıs ya da şahısları yakalamak için soruşturma başlattı.