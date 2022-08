Mersin’in Silifke ilçesinde, kilosu 25 ila 30 lira arasında satılan harnup hırsızların gözdesi oldu. Bir harnup işletme fabrikasına giren hırsızlar beş dakikada 20 bin liralık harnubu kamyonete yükleyip kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Mersin’in Silifke ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, harnup fabrikasına gelen hırsızlar içeri girip beş dakikada 20 bin liralık harnubu kamyonete yükleyip kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı ise fabrikanın güvenlik kameraları tarafından an be an kayıt altına alındı. Güvenlik kamera görüntüsünde sabaha karşı gerçekleşen hırsızlık olayında öce iki hırsız fabrika önünde yürüyerek ortalığı kolaçan ediyor. Daha sonra bir kamyonetin fabrika dışına gelmesi ile hırsızlık olayı gerçekleşiyor. Fabrika içerisine giren hırsızlar harnup dolu çuvalları kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaşıyor. Sabah uyandıktan sonra fabrikada çuval dolusu harnupların çalındığını fark eden harnup işleme fabrikası sahibi Mehmet Güven durumu Jandarmaya bildirdi. Farikaya gelen Jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izledi. Olayla ilgili bir kişiyi göz altına alan Jandarma ekipleri şüphelinin ifadesini aldıktan sonra Adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkan bir şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken jandarma diğer dört hırsızı arama çalışmaları başlattı.

Hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen Güven, "Harnup para edince hırsızların hedefi haline geldik. İşyerime giren hırsızlar bir ton harnubumu çaldılar. 20 bin lira zararım var. Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.