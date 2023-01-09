Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 335 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 49 bin 571 kişi sorgulanırken, aranması olan 113 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 335 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 49 bin 571 kişi sorgulanırken, aranması olan 113 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 2 ile 8 Ocak 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 335 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 49 bin 571 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir apart dairesinde fuhuş olayına karışan 2 kişiye toplam 7 bin 830 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişiye ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etmek’ suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca bir dernek lokalinde kumar oynadığı tespit edilen toplam 4 kişiye 16 bin 220 TL idari para cezası uygulanarak, 1 kişiye ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı. İki umuma açık eğlence yerinde yapılan denetimde ise 3 kadının gelen müşterilere konsomasyon yaptığı ve canlı müzik yayın belgesi olmadığı tespit edilerek, gerekli işlem yapıldı.

Apart yetkilisi 4 kişiye 53 bin 568 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 174 apart dairesi kontrol edilerek, 4 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) bağlanmadığından 208 bin 994 TL idari para cezası uygulandı.

113 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 113 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 7 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 113 adet tabanca fişeği, 3 adet dolu av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 200 bin TL değerinde inşaat kalıbı, 1 adet çalıntı otomobil, 4 bin 684 TL çalıntı para, 2 adet çalıntı motosiklet, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 230 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi.