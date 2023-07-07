Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir marketten mangal, ızgara ve tüp çalan şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan malzemeler ile adeta pikniğe gidecek olan şüpheli şahıs piknik yerine nezarete gitti.

Olay, Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri devriye esnasında M.E. isimli bir şahsı, marketten mangal, tüp ve ızgara çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, çalınan malzemeler işletmeye teslim edildi.

Suçüstü yakalanan M.E. isimli şahıs ise jandarmayı hesaba katamadı, adeta piknik yerine nezarete gitti.