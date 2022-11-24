Manisa’nın Turgutlu ilçesinde motosikleti hırsızlar tarafından çalınan vatandaşlar hırsızlara seslenerek motosikletin iade edilmesini istedi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında motosikleti çalan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde motosikleti hırsızlar tarafından çalınan vatandaşlar hırsızlara seslenerek motosikletin iade edilmesini istedi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında motosikleti çalan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay iki gün önce Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesinde meydana geldi. Hüseyin Doğanay isimli vatandaş yeğeni Muzaffer Çelebi ile birlikte işe gidip gelmek için kullandığı motosikleti saat 21.00 civarında bahçesine kilitleyerek eve girdi. Saat 22.00 sıralarında ise bahçedeki motosikleti gören kimliği belirsiz kişi ya da kişiler motosikleti bahçeden çıkararak kaçırdı.

Motosikletin bulunması için gerekli yerlere başvuruda bulunduklarını söyleyen Muzaffer Çelebi, “Yaklaşık 6 ay önce dayım Hüseyin Doğanay ile birlikte zor şartlarda işe gidip gelmek için aldığımız motosikletimiz çalındı. Hırsızın rahat tavırları gerçekten bizi şaşırttı, biz ekmek parası kazanmak için sabahtan akşama kadar çalışıp emek veriyoruz ama bu tip insanlar maalesef kolay para kazanmanın kötü yollarına başvuruyor. Buradan kendisine seslenmek istiyorum, biz işçi insanlarız, lütfen motosikleti geri getirin, bu işleri yapmayın gidip namusunuzla çalışırsanız herkese iş var bu memlekette. Emniyetimizden de ricamız motosikletimizin bir an önce bulunması” dedi.

Motosikletin bulunması ile ilgili çalışmaların polis tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan yaşanan hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikleti çalan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.