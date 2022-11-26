Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çalınan motosikleti için hırsızlara "geri getirin" çağrısı yapan vatandaşın motosikleti, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çalınan motosikleti için hırsızlara "geri getirin" çağrısı yapan vatandaşın motosikleti, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Turgutlu’nun Selvilitepe Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Doğanay ve yeğeni Muzaffer Çelebi’nin birlikte işe gidip gelmek için kullandığı motosiklet, Doğanay’ın evinin önünden çalındı.

Hırsızlık olayının ardından açıklamada bulunan Muzaffer Çelebi, "Dayım Hüseyin Doğanay ile birlikte zor şartlarda işe gidip gelmek için aldığımız motosikletimiz çalındı. Hırsızın rahat tavırları gerçekten bizi şaşırttı, biz ekmek parası kazanmak için sabahtan akşama kadar çalışıp emek veriyoruz ama bu tip insanlar maalesef kolay para kazanmanın kötü yollarına başvuruyor. Buradan kendisine seslenmek istiyorum, biz işçi insanlarız, lütfen motosikleti geri getirin" dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayının ardından inceleme başlatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde motosikleti ve motosikleti başkasından satın aldıklarını iddia eden şahısları yakaladı. Emniyetteki sorgusunda motosikleti başkasından satın aldıklarını söyleyen şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, motosikleti çalan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.