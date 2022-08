Adana’da tırdan akü çalmaya çalıştığı öne sürülen bir kişinin 3 kişi tarafından feci şekilde dövülmesi an be an görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi bir tırın aküsünü çalmak isterken sürücü ve esnaflar tarafından fark edildi. Bunun üzerine zanlılar kaçmaya başladı. Ancak bir zanlı kaçamayınca sürücü ve arkadaşları tarafından darp edilmeye başlandı. Feci şekilde darp edilen zanlı çevredeki vatandaşların uyarısına rağmen dövüldü. Taş, tekme ve yumrukla dayak yiyen zanlı bir süre sonra araya vatandaşların girmesiyle kurtuldu. Yediği dayağın etkisiyle güçlükle yürüyen zanlı gözden kayboldu. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.