Mersin’de bir siteye giren şüpheli motosiklet çaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin’de bir siteye giren şüpheli motosiklet çaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 1005’inci Sokak’ta bulunan sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, önceki gece 02.00 sıralarında siteye gelen bir şüpheli, içeri girerek Altan Gökmen’e ait motosikleti çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan şüphelinin yakalanması için motosiklet sahibi Gökmen’in güvenlik güçlerine olayı bildirdiği ve çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Görüntülerde motosikleti çalan şüpheli ile arkadan gelen ve gözcülük yaptığı düşünülen şahıs yer aldı. Yine görüntülerde siteye giren şahsın bir süre sonra kilidini kırdığı motosikleti çalıştırmadan ayağı ile iteleyerek çalıp gittiği de yansıdı.

Yakıt fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşların daha fazla motosikleti tercih etmeye başladığını belirten motosiklet tamir ustası Mahmut Karayiğit," Çoğalan motosikletlere hırsızların iştahı kabardı. Ne kadar tedbir alırsan al hırsıza tedbir olmuyor. Bir yolunu buluyor. Sitenin içinden en güvenlikli siteden alıp gidiyorlar. En son Altan Gökmen abimizin motosikleti çalındı. Sitenin içinde kamera net çekiyor ama ne adamlar ne de motor var" dedi.