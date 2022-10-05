Bursa’da bir hırsız; motosiklet çalmak için sitenin kapalı otoparkına girdi. Çalan alarm sonucu motosiklet sahibi ile hırsız burun buruna geldi. Bıçak çeken hırsız kaçarak gözden kayboldu. O anlar ise hem mağdurun hem de sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa’da bir hırsız; motosiklet çalmak için sitenin kapalı otoparkına girdi. Çalan alarm sonucu motosiklet sahibi ile hırsız burun buruna geldi. Bıçak çeken hırsız kaçarak gözden kayboldu. O anlar ise hem mağdurun hem de sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle’de bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde otoparka giren hırsızlık zanlısı, park halinde duran motosikletin yanına geldi. Alarm ötmeye başlayınca motosiklet sahibi hızla evden aşağıya indi. Hırsızla burun buruna gelen motosiklet sahibi hırsızı etkisiz hale getirmek istedi. O sırada belinden bıçağını çıkaran hırsız motosiklet sahibine bıçak çekerek kaçmaya başladı. O anlar ise site sakinlerinin telefonuna ve güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayın ardından motosiklet sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkâlini belirleyerek arama çalışması başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.