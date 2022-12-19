Esenyurt’ta gündüz vaktinde bir binaya girip hırsızlık yapan iki hırsız için nöbet tutan vatandaşlar, aynı sokakta yaşayan hırsızları yakalayıp dövdüler. Hırsızlar, ayakkabı çalıp kaçarken bir arabanın kaportasını yamulttuğu için önce dayak yedi sonra polislere teslim edildi.

Esenyurt’ta gündüz vaktinde bir binaya girip hırsızlık yapan iki hırsız için nöbet tutan vatandaşlar, aynı sokakta yaşayan hırsızları yakalayıp dövdüler. Hırsızlar, ayakkabı çalıp kaçarken bir arabanın kaportasını yamulttuğu için önce dayak yedi sonra polislere teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın içerisine girerek kapı önlerindeki ayakkabıları çalan iki şüpheli, apartmandan çıkıp sokak üzerinde park halindeki arabanın kaportasına basarak kaçtı. Olay sonrası sokakta nöbet tutan vatandaşlar, aynı mahallede oturduğu öğrenilen şahıslardan birini yakalayarak dövdükten sonra polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken diğer şüphelinin ise kayıplara karıştığı öğrenildi. Şahsın gözaltına alınması sırasında bir vatandaş, hırsızın kafasına tokat attı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ederken hırsızların park halindeki aracın üstüne basarak kaçması sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından polise teslim edildiği o anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızların kaçma anı güvenlik kamerasında

Şüphelilerin binadan çıktıkları anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların ellerinde çaldıkları ayakkabılarla park halindeki bir aracın üstünden sokağa atladıktan sonra koşarak kaçtıkları görüldü. Şahısların gözaltına alınma anlarıysa çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin mahalleli tarafından yakalanıp dövüldüğü, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındığı ve işlemlerinin yapıldığı görülüyor.