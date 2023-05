Bolu’nun Mudurnu ilçesinde evlere girerek bakır ve demir malzeme hırsızlığı yapan şahıs, emniyetin yakın takibi sonucunda yakayı ele verdi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinin Kaygana Mahallesi’nde yaklaşık bir aydır yaşanan hırsızlık olayları vatandaşı canından bezdirdi. Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat eden mağdurlar, tedirginliklerini dile getirerek yaşanan hırsızlık olaylarını emniyete bildirdi. Hırsızlık olaylarının yaşandığı evlerde olay yeri inceleme ekipleri tarafından geniş kapsamlı araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda parmak izi bulan ekipler, Y.E.S. isimli şüphelinin kimliğini tespit etti. Y.E.S’nin yakalanması için polis ekipleri ilçede çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun güvenlik kameralarını incelemesinin ardından Y.E.S’nin bir çiftlikte demir korkulukları bükerek içeri girdiği, yakınındaki diğer bir evinde girmeye zorladığı tespit edildi. Sonrasında ise yakın takibi yapılan Y.E.S’nin ikamet ettiği ev bulunarak, operasyon düzenlendi. Operasyonla yakayı ele veren Y.E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından ilçe adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece şüpheli Y.E.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Maddi olarak önemli değil ama benim için manevi değeri yüksek olan bir şeyi çaldılar”

Haftalar önce eşini kaybeden ve evine hırsız giren Yunus Boztimur, “Mudurnu’da 3-4 aydır hırsızlık olayları çoğaldı. Bizzat benim için de önemli olan, rahmetli eşimin çeyizlik eşyaları alındı. Maddi olarak önemli değil ama benim için manevi değeri yüksek olan bir şeyi çaldılar. 1 hafta önce de evime girilerek pahalı olan kesim motorlarım çalındı. Komşulardan da duyum aldık, onların da bakır eşyaları vs. çalınmış. Biz eşimin kanser hastalığı ile uğraşırken hırsızlar buralardan eşyaları çaldı” dedi.