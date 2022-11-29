Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir hırsız 25 bin lira değerindeki plazma kesim ucu ile birlikte yakalandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir hırsız 25 bin lira değerindeki plazma kesim ucu ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Kdz. Ereğli ilçesindeki bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık zanlısı 25 bin lira değerindeki plazma kesim ucu ile birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.