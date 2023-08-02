Hirfanlı Baraj Gölü Yelken yarışları tanıtımı tarihi Cacabey Meydanında yapıldı.

İç Anadolu Bölgesinin denizi ve sahili olarak görülen Savcılı Bölgesinde yapılacak yarışlar öncesi tanırım çalışmaları şehrin tarihi alanlarında sürdürülüyor. Yapılacak yarışmalarla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, yelken yarışlarının koordineli şekilde yapılacağını söyleyerek, "Türkiye genelinde birçok ilden sporcunun katılımıyla yelken yarışmaları gerçekleşecek. Yarışmalar üç gün boyunca sürecek" dedi.

Hedeflerinin su sporlarının devamlılığını aşılamak olduğunu aktaran Şahin, "Kaman’dan, Kırşehir’den ve ilçelerden gençlerimizi su sporlarına yönlendirmek istiyoruz. Antrenörlerimiz yelken sporları hakkında da bilgilendirme yapıyorlar" ifadelerini kullandı.