Dünyada devam eden koronavirüs süreci ve Rusya-Ukrayna gerilimi, ekonomilerden sosyal hayata kadar her alanda derinden hissediliyor. Özellikle enerji alanında dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alan Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir gerilimin olması da enerji sorunu ortaya çıkardı.

Dünyada devam eden koronavirüs süreci ve Rusya-Ukrayna gerilimi, ekonomilerden sosyal hayata kadar her alanda derinden hissediliyor. Özellikle enerji alanında dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alan Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir gerilimin olması da enerji sorunu ortaya çıkardı.

Türk hırdavatçılar 106 firma ile çıkarma yaptıkları Avrupa’yı hedef tahtasına koydu.

Tedarik zincirinde bozulmaların yaşandığı ve Avrupa’da enerji sorunun baş gösterdiği bir dönemde Türkiye’nin avantaj yakalayabileceğine dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Türkiye, hızlı tedarik sağlayabilen yapısı ile ön plana çıkıyor. Avrupa’da enerji sorunu beklense de, Türkiye’de böyle bir durum beklenmiyor. Bu iki sebep Türkiye’yi ve özellikle üreticilerimizi ön plana çıkarıyor. Avrupa hırdavat sektörünün büyüklüğü 200 milyar dolar. Bu pazardan çok daha fazla pay alabiliriz. Bunun için kalitemiz ve kapasitemiz yüksek” dedi.

Koronavirüs süreciyle birlikte başlayan tedarik zincirindeki bozulmaya enerji sorunu da eklenince birçok ülke yeni arayışlara, ihtiyaçlarını da farklı ülkelerden arama yoluna gitti.

Türkiye hızlı tedarik yapısı ile öne çıkıyor

Avrupa’nın içinden geçtiği süreçten Türkiye’nin güçlenerek çıkabileceğini ve ihracattan daha fazla pay alabileceğini ifade eden Tecdelioğlu, “106 firma ile Türkiye, fuarın en büyük dördüncü katılımcısı oldu. Fuara Çin 319, Almanya 263, İtalya ise 145 firma ile katıldı. Türkiye, ilk kez bu kadar büyük bir katılım gerçekleştirdi. Çünkü özellikle Avrupa ülkelerinde Türkiye için yeni fırsatlar var. Hırdavat sektörü olarak geçen yıl 10.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ise 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Hırdavat sektörü olarak dünyada beklenen resesyondan fırsat yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Pandemi sonrasında oluşan süreçte Türkiye hızlı tedarik sağlayabilen yapısı sayesinde öne çıkmıştı. Avrupa’da enerji sorunu beklense de Türkiye’nin bu denli etkilenmesi beklenmiyor. Bu iki sebep Türkiye’yi ve özellikle üreticilerimizi Avrupa’da ön plana çıkarıyor” diye konuştu.

Avrupa’nın birçok ürünü Türkiye’den talep ettiğini dile getiren Tecdelioğlu, “Avrupa’da resesyon beklenirken, biz bu ülkelere ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye’ye şu anda gelen talepler ‘hızlı teslimat’ olarak geçiliyor. Bunu Türk üreticiler olarak sağlayabiliyoruz. Ayrıca kapasite ve kalite noktasında da çok iyi durumdayız. Avrupa Birliği ülkelerinden de bu sektörler için Türk üreticilere gelecek taleplerin artacağını düşünüyoruz. AB’yi tek ülke olarak görüyoruz. Hırdavat sektörünün dünyadaki büyüklüğü 500 milyar dolar seviyelerinde. Burada AB’nin payı ise 200 milyar dolar civarında. Türkiye ise 200 milyar dolarlık pazardan yüzde 2’lik bir pay alıyor. Hırdavat sektörünün AB ülkelerine ihracatı 4 milyar dolar seviyelerinde. Verilerden de anlaşılacağı üzere Avrupa pazarında gidebileceğimiz uzun bir yol var. Bu yüzden hızlı aksiyonlar alıp, harekete geçmeliyiz. Lojistik merkezlerle ilgili çalışmalı, hızlı teslimatı arttırmalıyız. Ürün kalitemizi beklentiler yönünde arttırmalıyız. Daha çok Ar-Ge çalışması yaparak tasarımlarımızı geliştirmeliyiz. İhracatçı birlikleri olarak şirketlerin içine daha çok Ar-Ge ve inovasyonu sokacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Katma değerli ürünlerin ortaya çıkması için heyecanımız yüksek. Avrupa enerji sorunundan dolayı kapanma kaygısı taşıyor. Avrupa’da birçok firmanın ‘B’ planı yaptı. Türkiye’deki hırdavat sektörü de AB’nin ‘B’ planında en önemli yere sahip" dedi.

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan da, “Yüksek enerji gerektiren üretim tarafında Türkiye’ye ciddi talepler gelmeye başladı. Avrupa’daki enerji fabrikalarının neredeyse çoğu kapandı ya da kapanma tarihleri açıklandı. Bu yüzden büyük bir talep bekliyoruz” dedi.