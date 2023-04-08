DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Düzceli Hiranur, depremzede adaşına resim ve mektup gönderdi.

Düzce Ulusal Keşif Arama Kurtarma (UKSAR) gönüllüsü Mahir Çalışkan deprem bölgesine gideceğini söyleyince 12 yaşındaki kızı Hiranur depremzede kardeşleri için gece sabaha kadar resim yapıp mektup yazdı. Mektup ile Resmi babasına teslim eden Hirunar, deprem bölgesinde bir çocuğa verilmesini istedi. Samandağ’a yardım malzemesi götüren Baba Mahir Çalışkan deprem bölgesinde gördüğü 10 yaşındaki kıza hediyeyi teslim etti. Kızının adaşı Hiranur Eser’e hem resmi hem de mektubu veren Baba Mahir Çalışkan ve ekibi duygu dolu anlar yaşadılar.