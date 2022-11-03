Aliağa Belediyesinin geçen mayıs ayında yapımına başladığı Avrupa standartlarındaki Hippoterapi Merkezinde geri sayım başlarken, engelli bireylerin; sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olacak proje hızla tamamlanıyor.

Aliağa Belediyesinin geçen mayıs ayında yapımına başladığı Avrupa standartlarındaki Hippoterapi Merkezinde geri sayım başlarken, engelli bireylerin; sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olacak proje hızla tamamlanıyor.

Aliağa’daki Hippoterapi Merkezinde çalışmalar hızla devam ediyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından büyük önem verilen projenin yıl sonuna kadar yetiştirilmesinin planlandığı öğrenilirken, merkezde engelli bireylerin; sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olacak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Avrupa standartlarında bir proje

6 bin 689 metrekarelik proje alanı, 2 bin 120 metrekare ise kapalı alana sahip Hippoterapi Merkezi’nde engelliler, bir yandan atla terapi imkanı bulacak bir yandan hobi bahçelerinde toprakla buluşacak. İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde Çaltılıdere mevkiinde bulunan, büyüklüğü ve sunduğu imkânlarla Avrupa standartlarına sahip olarak projelendirilen Hippoterapi Merkezi, sadece Aliağa’ya değil bölgeye hitap edecek.

Öte yandan Hippoterapi Merkezinde uygulanacak atla terapi programı, özel çocukların sosyalleşme ve iletişim becerilerini destekleyeceği gibi; nörolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak da gelişimlerini destekleyecek.

Engelli bireylerin aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri Hippoterapi Merkezinde; çocuk oyun alanları, bireysel eğitim odaları, tek katlı ahır, engelli mutfak atölyesi, fizik tedavi merkezi, padok, grup eğitim odası, otopark, seyir terası, kafeterya, günübirlik dinlenme alanları ile tek katlı rehabilitasyon merkezi ve yönetim binası bulunacak.