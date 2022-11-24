Emekli Albay ve Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok’un Kayseri’de 2009’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili yürüttüğü soruşturmada 3 astsubaya hipnozla işkence yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 avukatın yargılanmasına devam edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Emekli Albay ve Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok’un Kayseri’de 2009’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili yürüttüğü soruşturmada 3 astsubaya hipnozla işkence yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 avukatın yargılanmasına devam edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar M.Ö, V.Ö. ve O.Y. ve avukatları hazır bulundu. Sanıkların GSM hatlarına ilişkin HTS raporu ile bir tanığa ait beyanı, duruşma salonunda okudu. Beraatlerini talep eden sanıklar, haklarında ortaya atılan hususları kabul etmedi.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.