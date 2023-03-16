Çoğu insanın tesadüfen öğrendiği hipertansiyon hastalığının ‘Sessiz katil’ olarak bilindiğini ifade eden Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, hastalığın en iyi tedavisinin sağlıklı yaşam tarzı olduğunu söyledi.

Tansiyonun; kalp tarafından vücuda pompalanan kanın damar duvarına yaptığı basınç olduğunu aktaran Dr. Levent, “Sonuçta kalp hızınız ve damar direnciniz tansiyonun derecesini belirler. Kalp hızı arttıkça ve damar direnci arttıkça tansiyon o kadar yüksek olur” diye konuştu. Tansiyonun iki değeri olduğunu ifade eden Dr. Levent, “Büyük tansiyon, kalbiniz attığında damardaki basıncı gösterir. Küçük tansiyon ise kalbiniz dinlendiğinde damardaki basıncı gösterir” dedi. Yüksek tansiyonun yıllarca hiç belirti vermeden ilerleyebildiğini anlatan Dr. Levent, “Birçok insan, tesadüfen hipertansiyon hastası olduğunu öğrenir. Bu nedenle insanlar arasında hipertansiyon hastalığı ‘sessiz katil’ olarak bilinir” şeklinde konuştu.

“Tedavi edilmemiş yüksek tansiyon kalp krizi veya felçle sonuçlanabilir”

Dr. Hasan Levent, yüksek tansiyon belirtilerini, baş ağrısı, baş dönmesi, burun kanaması, uyuşukluk, halsizlik, yüzde kızarma, bulantı, kusma, çarpıntı, göğüs ağrısı, hafıza sorunları, unutkanlık, kulak çınlaması, görmede bulanıklık, göz önünde parlak uçuşmalar, uyku bozukluğu şeklinde sıraladı. Hipertansiyonlu hastaları bekleyen tehlikeleri anlatan Dr. Levent, “Yüksek tansiyon tedavi edilmediği zaman damar duvarlarında oluşan aşırı basınç, damarlarınıza ve organlarınıza hayatı tehdit edici ciddi zararlar verebilir. Tedavi edilmemiş yüksek tansiyon kalp krizi veya felçle sonuçlanabilir. Yüksek tansiyon, damarların sertleşmesine ve kalınlaşmasına neden olarak kalp krizi, felç gibi tehlikeli ve ağır komplikasyonlara yol açabilir. Anevrizma, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, görme kaybı, hafıza ve öğrenme bozukluğu, demans, periferik arter hastalığı, metabolik sendrom gibi etkileri olabilir” dedi.

“Hipertansiyonun tedavisi sağlıklı yaşamdır”

Hipertansiyon hastalarının yaşamları boyunca dikkat etmeleri gereken durumların olduğunu ifade eden Dr. Levent, şu ifadeleri kullandı:

“Hipertansiyon tedavisinde sağlıklı yaşam tarzı, birinci basamak tedavisidir. Sağlıklı yaşam tarzının yeterli olmadığı durumlarda doktorunuz, ikinci basamak tedavisi olarak tansiyon düşürücü ilaçlar reçete edecektir. Sağlıklı yaşam tarzı, hipertansiyon tedavisinde ve bununla ilişkili kalp krizi, felç, kalp yetmezliği gibi komplikasyonları önlemeye yardımcı olması bakımından çok önemlidir. Onun için hipertansiyon hastaları sağlıklı yaşam tarzına dikkat etmelidir. Çok çeşitli besleyici, vitamin ve mineralden zengin yiyecekler yiyin. Yağ, şeker ve tuz oranı yüksek yiyecekleri azaltın. Sağlıklı kiloda olmak, düzenli egzersizler yapın. Haftada 5 gün 30’ar dakika egzersiz gereklidir. Stresi azaltmanın da sağlıklı yaşam için gerekli olduğunu unutmayalım. Mutluluk ve üzüntülerinizi paylaşmak, meditasyon, yoga, hobi edinmek, tuz alımını azaltmak, günde 8-10 su bardağı su içmek, sigara içmemek, alkollü içecekler içmemek gerekir.”