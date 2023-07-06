Yüksek tansiyon hastalığının sık görülmesinin, başka hastalıklara ve ölümlere sebep olması açısından önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzman Doktoru Büşra Karahan, tansiyon değerinin 140/90 mmHg ve üzeri olması olarak tanımlandığını söyledi.

“Yüksek tansiyon hastalığı sinsi ilerler “

Yaklaşık her üç yetişkinden birisinin yüksek tansiyon hastalığına sahip olduğunu söyleyen Dr. Büşra Karahan, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Halk Sağlığı Bülteni" nin 5. sayısında yaptığı açıklamada, Yüksek tansiyon hastalarının büyük bir kısmında sebep bulunamamakla birlikte böbrek/böbrek üstü bezi hastalıkları, ailede yüksek tansiyon öyküsünün olması, 40 yaş ve üzeri olunması, aşırı kilo, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, diyabet (şeker) hastalığı, aşırı tuz tüketimi ve hareketsiz yaşam yüksek tansiyona neden olduğu bilinen durumlar arasında yer almaktadır. Yüksek tansiyon hastalığı sinsi ilerler, başlangıçta genellikle bir bulgu vermez. En sık baş ağrısı, baş dönmesi, burun kanaması, kulaklarda çınlama, çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, görme problemleri, sık idrara çıkma, vücutta ödem, halsizlik, yorgunluk olarak belirti gösterir. Belirtileri yalnızca yüksek tansiyona özgü olmadığı için tanısı gecikebilir. Oysa uzun süre var olan ve tedavi edilmeyen yüksek tansiyon hastalığı birçok organa hasar verir. “ dedi.

“Kan basıncı ölçümü yapmak önemli”

Yüksek tansiyonun en çok etkilediği organların kalp, beyin, böbrekler, büyük atardamarlar ve gözler olduğunu söyleyen Dr. Büşra Karahan, şöyle devam etti“ Kalp krizi, kalp yetmezliği, beyin kanaması, felç, böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarında bozulma, görme bozukluğu, körlük, hafıza bozukluğu, anlama güçlüğü, boyun ve bacak damarlarında tıkanma olabilir. Yüksek tansiyon bu organları etkileyerek ani veya uzun süre içerisinde kalıcı sakatlıklara ve ölümlere yol açabilir. Çoğu insan yüksek tansiyon hastası olduğunu bilmez. Bunu öğrenmenin tek yolu kan basıncı ölçümüdür. Tanı, uygun şartlarda yapılan düzenli tansiyon ölçümleriyle konur. Doğru tansiyon değeri için, en az beş dakikalık dinlenme sonrası her iki koldan ölçüm yapılır, sonrasında kan basıncının yüksek olduğu koldan ölçüme devam edilir. Ayrıca ölçümden bir saat önce sigara, kahve vb. tüketilmemelidir.”

Yaşam tarzı ve ilaç tedavisi

Yüksek tansiyonun temel tedavisinde, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi olmak üzere iki önemli unsur olduğunu söyleyen Dr. Büşra Karahan, “ Yüksek tansiyonda yapılabilecek önemli yaşam tarzı değişiklikleri şunlardır: Tuzu azaltmak (Önerilen günlük tuz alım miktarı 5 gram yani tepeleme 1 çay kaşığı kadardır.) Sağlıklı beslenmek (meyve ve sebze tüketimi artırmak, doymuş ve total yağ tüketimi azaltmak; sakatatlar, kuru meyveler, konserve besinler, turşu, zeytin gibi tuz oranı yüksek yiyecekleri az tüketmek) Düzenli fiziksel aktivite yapmak Kiloyu sağlıklı bir seviyede tutmak ve fazla kiloluluk durumunda kilo vermek Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakmak Stres yönetimi sağlamak Bazı durumlarda kan basıncını azaltmak için yaşam tarzı değişiklikleri yeterli olmayabilir. Bu durumlarda, tansiyonu düşürmek için yaşam tarzı değişiklikleri ve beraberinde ilaç tedavisi gerekir. Hekim tarafından verilen yüksek tansiyon ilaçları düzenli ve her gün kullanılmalı, hekim önerisi olmadan ilaçlar kesinlikle bırakılmamalıdır. Tüm bu bilgiler ışığında sizler de yüksek tansiyon hastalığı açısından risklerinizin değerlendirilmesi ve tansiyon ölçümü yapılması için mutlaka aile hekiminize başvurunuz.” şeklinde konuştu.